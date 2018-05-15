Фонсеку зовут в Саудовскую Аравию на зарплату в 6 миллионов евро

"Аль Хилаль" из Саудовской Аравии намерен на будущий сезон подписать португальского тренера. В поле зрения клуба попали два специалиста - Жорже Жезуш из "Спортинга" и наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, сообщает arabnews.com.

По имеющейся информации, на прошлой неделе Фонсека в Лондоне встречался с представителями "Аль Хилаля". Как рассказали в окружении тренера, он отказал клубу из Рияда - Фонсека рассчитывает трудоустроиться в АПЛ.

Так, португалец со своим менеджером Жорже Мендешем отправился в Лондон, где провел встречу с президентом английским клубом Вест Хэм Дэвидом Салливаном.

Как сообщает главный корреспондент The Telegraph Джейсон Берт, встреча длилась 75 минут. Стало известно, что Фонсека произвел хорошее впечатление.

Ранее в "Аль Хилаль" отказался переходить известный тренер Кике Санчес Флорес. При этом в клубе готовы платить европейскому специалисту зарплату в 6 миллионов евро.

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