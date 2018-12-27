Forbes составил рейтинг самых переоцененных и самых «эффективных» актеров

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» его создатели получили только доллар и один цент.
В топ-10 самых переоцененных также вошли:
- Кристиан Бейл (окупаемость — $1,5)
- Мэтт Деймон ($3,7)
- Мелисса Маккарти ($4,9)
- Риз Уизерспун ($5,2)
- Дженнифер Лоуренс ($6)
- Шарлиз Терон ($7,9)
- Том Круз ($10,4)
- Том Хэнкс ($12,1)
- Бен Аффлек ($12,2)
В прошлом году в рейтинге самых переоцененных актеров первое место досталось Марку Уолбергу.
Forbes также обновили рейтинг самых «эффективных» актеров, в первую десятку вошли:
- Джереми Реннер ($82,7)
- Марк Руффало ($80,2)
- Эми Адамс ($69,9)
- Галь Гадот (60$)
- Крис Эванс (56,1$)
- Крис Хемсворт (36,2$)
- Скарлетт Йоханссон (34,4$)
- Роберт Дауни-младший (24,4$)
- Джулия Робертс (24$)
- Райан Рейнолдс (22,8 $)