Forbes составил рейтинг самых переоцененных и самых «эффективных» актеров

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» его создатели получили только доллар и один цент.

В топ-10 самых переоцененных также вошли:

Кристиан Бейл (окупаемость — $1,5)

Мэтт Деймон ($3,7)

Мелисса Маккарти ($4,9)

Риз Уизерспун ($5,2)

Дженнифер Лоуренс ($6)

Шарлиз Терон ($7,9)

Том Круз ($10,4)

Том Хэнкс ($12,1)

Бен Аффлек ($12,2)

В прошлом году в рейтинге самых переоцененных актеров первое место досталось Марку Уолбергу.

Forbes также обновили рейтинг самых «эффективных» актеров, в первую десятку вошли: