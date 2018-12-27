Forbes составил рейтинг самых переоцененных и самых «эффективных» актеров

27 декабря 2018, 14:16
 Общество Источник: КоммерсантЪ (Россия)

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» его создатели получили только доллар и один цент.

В топ-10 самых переоцененных также вошли:

  • Кристиан Бейл (окупаемость — $1,5)
  • Мэтт Деймон ($3,7)
  • Мелисса Маккарти ($4,9)
  • Риз Уизерспун ($5,2)
  • Дженнифер Лоуренс ($6)
  • Шарлиз Терон ($7,9)
  • Том Круз ($10,4)
  • Том Хэнкс ($12,1)
  • Бен Аффлек ($12,2)

В прошлом году в рейтинге самых переоцененных актеров первое место досталось Марку Уолбергу.

Forbes также обновили рейтинг самых «эффективных» актеров, в первую десятку вошли:

  • Джереми Реннер ($82,7)
  • Марк Руффало ($80,2)
  • Эми Адамс ($69,9)
  • Галь Гадот (60$)
  • Крис Эванс (56,1$)
  • Крис Хемсворт (36,2$)
  • Скарлетт Йоханссон (34,4$)
  • Роберт Дауни-младший (24,4$)
  • Джулия Робертс (24$)
  • Райан Рейнолдс (22,8 $)

 

Источник: КоммерсантЪ (Россия)
 
 
 