Фото Путина с личным автографом получила на день рождения в подарок пермская пятиклассница

Пятиклассница из Перми получила фотографию российского президента Владимира Путина с личным автографом в качестве подарка ко дню рождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главного федерального инспектора по Пермскому краю Марину Шнайдер.

Как сообщается, ученица пермской школы №6 Алина Бородулина написала письмо президенту. В нем она призналась, что мечтает получить его фотографию на память ко дню рождения 18 декабря.

«Скоро мне исполнится 12 лет. И я очень хотела попросить Вас подарить мне портрет с личной подписью, это был бы самый дорогой для меня и значимый подарок», — говорится в ее послании президенту.

Фотографию Путина с личным автографом школьнице вручил главный федеральный инспектор Игорь Цветков.

Шнайдер добавила, что школьница также мечтает со всей семьей побывать в Москве и увидеть Красную площадь.