Фотохостинг Getty Images стане публічною компанією з капіталізацією $4,8 мільярда

Фотохостинг Getty Images стане публічною компанією, акції почнуть торгуватись на NYSE найближчим часом.

Про це пише Bloomberg, передає AIN.

Getty Images стане публічною через об’єднання з SPAC-компанією CC Neuberger Principal Holdings II.

Після виходу на біржу нова компанія отримає капіталізацію в $4,8 млрд, а об’єм залучених коштів – близько $1,2 млрд.

Компанія попередньо планувала провести традиційне IPO, але вибрала SPAC через можливість залучити більший об’єм інвестицій. Гроші направлять на масштабування та погашення боргів.

Компанію Getty Images заснувала сім’я Гетті у 90-х. Спочатку це було фотоагентство, що лише згодом стало популярним фотохостингом. Засновником компанії вважається Марк Гетті – внук Пола Гетті, американського підприємця, що у свій час вважався найбагатшою людину світу (заробив статок на нафті).

Компанія Getti Images до 2008 року належала засновникам, поки її за $2,4 млрд не продали інвестиційному фонду Hellman & Friedman. У 2012 році контрольний пакет викупляє Carlyle Group за $3,3 млрд, а у 2018 році перепродає його назад сім’ї засновників.

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