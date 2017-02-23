ФСБ России заявила о задержании в Крыму украинца, объявленного в федеральный розыск

Погрануправление ФСБ по оккупированному Крыму сообщило о задержании российскими пограничниками в Крыму гражданина Украины, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.

"В ходе проверки документов одного из лиц, пересекающих государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска Армянск, контролер установил, что украинец находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по г. Судак", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

ФСБ добавило, что в ходе проверки стало известно, что 36-летнего мужчину подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, квалифицирующегося по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до рассмотрения уголовного дела в судебном порядке.