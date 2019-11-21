ФСБ уверяет, что Россия вернула Украине судна в "нормальном состоянии"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила, что военные суда, возвращенные Украине, были в нормальном состоянии, и назвала "проблемой Украины", если украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова якобы смогла "угробить" корабли.

Об этом сообщают РБК, комментируя предоставленный ФСБ видеоролик.

"Военные суда были переданы Украине в нормальном состоянии, о чем свидетельствует видеозапись. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - заявили в ФСБ.

На опубликованном видео корабли сняты изнутри во время их нахождения на рейде и снаружи в момент их передачи украинской стороне и процедуры подписания актов приема-передачи украинским представителям.

Президент Владимир Зеленский после осмотра катеров в Очакове отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться к России.

Как сообщал Укринформ, 25 ноября 2018 года российские корабли в Керченском проливе атаковали украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход от порта Одессы в порт Мариуполя. Во время агрессивных действий России 24 украинских моряка были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы (ч.3 ст.322 УК России, предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет). Всех военнопленных доставили из Крыма в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков, а также вернуть Украине корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря был начат процесс по возврату указанных украинских кораблей. Их передача состоялась в нейтральных водах. За украинским буксиром "Яны Капу" и катерами "Бердянск" и "Никополь" из Одессы отправили буксиры "Титан", "Гайдамака" и "Сапфир".

В штабе ВМС ВС Украины 19 ноября сообщили Укринформу, что украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" после возвращения на базу национального военного флота будут подвергнуты экспертизе. 20 ноября корабли были доставлены в Очаков.

В Министерстве обороны Украины сообщали, что с украинских кораблей "Яны Капу", "Никополь", "Бердянск", которые после годичного плена вернулись в Украину, были демонтированы некоторые средства связи, навигационное оборудование, а также сантехника (унитазы), плафоны и розетки.