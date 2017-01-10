ФСБ задержала украинца на административной границе с Крымом

Федеральная служба безопасности России на административной границе с Крымом задержала гражданина Украины, который якобы для того, чтобы попасть на полуостров, изменил фамилию, передают российские СМИ.

Сообщается, что в пункте пропуска "Перекоп" российские пограничники остановили гражданина Украины, которому по инициативе миграционной службы Краснодарского края закрыли въезд в РФ до 2019 года.

По версии ФСБ, задержанный в Новой Каховке Херсонской области изменил фамилию и получил новый украинский паспорт. Его взяли под стражу, открыто уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крым начали в тестовом режиме поставлять газ из Кубани.