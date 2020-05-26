Футбол: МОЗ дозволив відновити матчі української Прем'єр-ліги

Міністерство охорони здоров'я України дозволило українській Прем'єр-лізі (УПЛ) відновити матчів 30 травня.

На своїй сторінці в Facebook президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко написав, що це підтвердив глава відомства Максим Степанов.

Функціонер попросив виконком УАФ підтримати рішення про відновлення чемпіонату й Кубка України з 30 травня і затвердити календар змагань.

Наразі лідером УПЛ із відривом у 13 очок від другої Зорі й третього Динамо (луганська команда випереджає київську за додатковими показниками) залишається Шахтар.

Напередодні стало відомо, що поєдинок 24-го туру УПЛ Шахтар - Динамо відбудеться 31 травня в Києві.

Повідомлялося, що Динамо і Шахтар погодилися завершити сезон у першій шістці УПЛ в Києві, де є три арени.