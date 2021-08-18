Футбол: Петракова призначено в.о. головного тренера збірної України

Відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу, на якому було ухвалено рішення призначити в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною U-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації ЧС-2022 у статусі виконуючого обов'язки головного тренера.

"Олександр Васильович - всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти й необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни, - зазначив президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко. - Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому. Вітаю Олександра Васильовича та бажаю продуктивної роботи!"

Олександр Васильович Петраков народився 6 серпня 1957 року в Києві.

Вихованець школи київського "Динамо".

Ігрова кар'єра "Локомотив" Вінниця (1976-1978), СКА Київ (1978-1979), "Дніпро" Черкаси (1979-1980), "Авангард" Рівне (1981-1982), "Колос" Нікополь (1983-1984), команда ПГВ Будапешт, Угорщина (1986-1990).

Тренерська кар'єра "Будівельник" Іванків (1991-1993, головний тренер), "Торпедо" Запоріжжя (1993-1994, асистент тренера), ЦСКА-2 Київ (1996-1998, асистент тренера; 1998-1999, головний тренер), "Спартак" Суми (2000-2001, головний тренер), ФК "Вінниця" (2001, головний тренер), ДЮФШ "Динамо" Київ (2001-2005), РВУФК Київ (2006-2010), юнацькі збірні України (2010-2021).

Досягнення Чемпіон світу U-20 (2019).

Півфіналіст чемпіонату Європи U-19 (2018).

Учасник чемпіонату Європи U-19 (2014).

Учасник чемпіонату світу U-20 (2015).

Учасник чемпіонату Європи U-17 (2016).

Чемпіон України серед юнаків (2006, 2007).

Заслужений тренер України (2009).

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2019).

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