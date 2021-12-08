Гірники п’яти шахт на Львівщині страйкують через невиплату зарплат

Працівники п’яти шахт у Червоноградському районі на Львівщині оголосили страйк через заборговану зарплату. Станом на 7 грудня, від липня ДП «Львіввугілля» боргує гірникам понад 376 млн грн. Сьогодні страйк розпочали працівники шахт «Лісова», «Степова», «Великомостівська» та «Межирічанська». Також, як повідомляв ZAXID.NET, вчора страйк розпочали гірники шахти «Червоноградська». Усі шахти розташовані в Червоноградському районі.

За інформацією голови незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, у середу, 8 грудня, гірники 1-ї зміни чотирьох шахт відмовились спускатись в шахту. Працівники шахти «Лісова» перекрили дорогу у с. Сілець. Частина колективу вийшла на мітинг на центральну площу Червонограда. Ще частина поїхала в м. Сокаль на пікет під будівлю ДП «Львіввугілля».

Як розповів у коментарі ZAXID.NET голова профспілки шахти «Межирічанська» Андрій Паска, зараз на підприємстві страйкують близько 300 працівників 1-ї зміни.

«Я думаю, що їх підтримають і наступні зміни. Весь колектив це близько тисячі людей. Життєдіяльність шахти буде підтримуватися. Але працівники налаштовані рішуче: будуть страйкувати, поки їм не виплатять боргу. Як тільки борг буде погашено, готові приступити до роботи».

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