Гадания на Старый Новый год

Встречают Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Когда-то этот день приходился на 1 января и назывался Васильевым днем, а канун его - 31 декабря (ставший 13 января) - Васильевым вечером. У белорусов и украинцев это время называют - щедрый вечер, в центральных и некоторых южных областях России - овсень. Разберемся, как праздновать Старый Новый год, как его отмечали раньше, а также узнаем, что приготовить на Старый Новый год, какие традиции стоит соблюдать, в какие приметы верить.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Однако православная церковь не одобряет гаданий.



Гадание на Старый Новый год на кольце, хлебе и крючке: перечисленные три вещи складывают в посудину вместе с кусочками хлеба, угольками, камешками и другими мелкими предметами. Посудина накрывается полотенцем, после чего каждая барышня не глядя тащит первую попавшуюся вещь (вытащенное затем возвращают в посудину). Если вытащит хлеб – муж будет богатый, если кольцо – красавец, если крючок – инвалид или бедняк.



Гадание на Старый Новый год на луковицах проводится так: все девушки берут по луковице и помещают их корешками в воду, после чего наблюдают – чья луковица раньше даст зеленые росточки, той девушке раньше быть замужем.



Гадание на Старый Новый год по собакам. Девушка остается в комнате одна, после чего туда впускают собаку. Если собака сразу подбежит к девушке, то семейная жизнь будет счастливой, если станет сначала нюхать пол – то муж будет сердитым, а семейная жизнь – несчастной, если же собака начнет ласкаться – то и муж будет ласковым.



Гадание на Старый Новый год на именах прохожих. Нужно выйти из дома и окликнуть первого встреченного человека мужского пола, спросив, как его имя. Какое имя назовет – так и будут звать будущего мужа.



Гадание на Старый Новый год на расческе. Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами «Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы». Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть в этом году замужем за тем человеком, который приснился.



Гадание на Старый Новый год на разговорах. Ходили подслушивать под окнами у соседей и по тому, что слышали, судили о будущем замужестве. Если в избе бранились – то муж будет сердитый, если смеялись – весельчак, если выпивали – пьяница, и т.д.



Гадание на Старый Новый год по книге. Для этого берется книга и каждая девушка по очереди задает вопрос, а потом называет номер страницы и строчку (снизу или сверху), где содержится ответ. Ответ прочитывается в книге. Для гадания замечательно подходят произведения классиков. Формулировать вопрос лучше так, чтобы он предполагал развернутый ответ, а не «да-нет».



Источник: http://www.nexplorer.ru/news__13401.htm