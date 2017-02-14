Ганапольский прокомментировал решение писателя Захара Прилепина стать боевиком на Донбассе

Российский и украинский журналсист Матвей Ганапольский прокомментировал переход российского писателя Захара Прилепина в ряды террористической "ДНР".

Свое мнение он опубликовал на своей Facebook-странице.

"Не хочу исследовать восторженных тараканов, оккупировавших голову "хранителя украинства" Прилепина, ибо он фашист по сути, по душе - Нюрнберг исследовал таких очень давно. И безусловно, что Прилепин, как "Нью Проханов", как новый "поэт войны", должен был в России появиться. Проблема лишь в том, что когда наш романтик с застывшей улыбкой будет лежать на донецкой мостовой с пулей во лбу, в России будут кричать, что укры убили великого русского писателя. Да нет, не писателя убьют, а конченого фашистюгу - агрессора, который не просто лезет к соседу, но еще и, улыбаясь, поэтический роман об этом хочет написать. Слушайте, там, в России, может останОвите этого мудачка. Жалко же его. Объясните ему, что он мудачок, что война - не игрушка, а он не Толстой", - написал Ганапольский.

Русский (российский) писатель Прилепин поехал на Донбасс, сколотил там отряд и начинает реально воевать с Украиной. Про ... Опубліковано Матвеєм Ганапольским 13 лютого 2017 р.

Как ранее сообщал Styler, российский писатель стал боевиком "ДНР".

Styler РБК-Украина