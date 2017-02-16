Где и как можно отдохнуть на украинскую зарплату

Если экономить, на украинскую зарплату можно неделю отдыхать на Красном море или самостоятельно доехать до Рима

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине на ноябрь 2016 года составила 5400 гривен или 200 долларов. Большинству украинцев, уверены эксперты, "по карману" провести выходные в Европе, или же отдыхать неделю на морском побережье. Какой отдых можно себе позволить на украинскую зарплату, узнавал сайт "Сегодня".

Турция и Египет

За 205 долларов можно провести неделю в пятизвездочном отеле "все включено" в турецкой Алании. В Турцию украинцам виза не нужна. Из-за того, что сейчас не сезон туроператоры продают туры на отдых в пределах отеля, где есть подогреваемые и крытые бассейны. Так, в Алании температура воздуха сейчас 14-16°C. Также можно слетать в горный район Кемер.

"В Турции сейчас пляжный отдых не предусмотрен. Как вариант - Анталийское побережье. На 26 февраля на неделю в отеле три звезды со "все включено", если ехать вдвоем, получится 390 долларов и на месте ничего тратить не нужно. Сейчас едут в основном те, кто хочет подышать свежим воздухом у подножья Таврских гор", - отмечает руководитель одного из офисов "Поехали с нами" Викторая Лонская.

Второй вариант - поехать в Турцию самостоятельно - это будет дешевле. Дорога в Стамбул и обратно обойдется в 70 долларов. Из Украины летает турецкий лоукост Pegasus. Из Запорожья перелет стоит 945-970 гривен или 35- 36 долларов в одну сторону, из Киева - 42 доллара. Поселиться в хостеле в центре Стамбула можно за 25 долларов на пять ночей. Проезд в общественном транспорте стоит 0,50 доллара. Пообедать в недорогом ресторане - 140 гривен или 5,2 доллара, а заказать в "Макдональдсе" колу, картошка-фри и бигмак - 135 гривен или 5 долларов. Вход в Собор Святой Софии - 270 гривен или 10 долларов. За 1900 гривен (70 долларов) можно нанять русскоязычного экскурсовода для группы из шести человек.

"Я ездила в Стамбул в октябре на выходные. На перелете я сэкономила, поскольку следила за акциями лоукостеров и купила билет за четыре месяца до вылета. На дорогу туда и назад я потратила 50 долларов. С жильем проблем не возникло, так как заранее нашла в соцсетях семью стамбульцев, они бесплатно поселили у себя на два дня. Теперь летом они приедут в Запорожье на выходные. Это называется каучсерфинг. Есть сайт, на котором можно найти себе приют на время путешествия, взамен ты принимаешь у себя таких же путешественников", - делится запорожанка Елена Никифорова.

Из-за нестабильной политической и экономической ситуации Египет - самая доступная страна для отдыха за границей. Отели специальной занижают цены, чтобы привлечь туристов. Украинские туроператоры предлагают отдых в Хургаде от 4400 гривен или 165 долларов в четырехзвездочном отеле, в Шарм эль Шейхе - 4600 (173 доллара) за одного. В стоимость входит перелет из Киева и обратно, трансфер из аэропорта, проживание, медстраховка и завтраки. Экскурсии, ужины придется оплачивать отдельно. Визу в Хургаде выдают в аэропорте за 25 долларов, в Шарм эль Шейхе она бесплатная. В Египет выгодней лететь вдвоем, тур обойдется в 400 долларов, но это будет четырехзвоздочный или пятизвёздочный отель с сервисом "все включено".

В 200 долларов можно уложиться, если не тратиться на лишнее. Вне отеля обед в недорогом ресторане обойдется в 80 гривен или три доллара, проезд на общественном транспорте стоит 2,5 гривен 0,1 доллара, посещение дворца "Тысяча и одна ночь" в Хургаде - 540 гривен или 20 долларов.

Тур по Европе

Пока что украинцам для поездок в Европу нужна виза. Реже всего отказывают в оформлении шенгенской визы украинцам в посольстве Латвии. Стоимость ее изготовления - 35 евро. Вложиться в 5400 грн можно при открытой визе, если ехать в соседние европейские страны: Польшу, Чехию, Венгрию или Прибалтийские страны. Поехать можно самостоятельно, а также автобусными турами из Ужгорода или Львова.

Один из вариантов поехать в Польшу - заказать экскурсионный автобусный тур на три-четыре дня. Он обойдется в 3186-4300 гривен или 118-160 долларов. В стоимость входит проезд, проживание в отеле и завтраки, страховка и сопровождение гида. Но практически все время будет привязано к группе и маршруту экскурсии. К этой сумме еще нужно прибавить 1500 гривен (50-60 долларов) на вход в музеи и посещение достопримечательностей.

Съездить в Польшу можно и самостоятельно. Для поездки лучше выбрать автобусы. Из Львова в Варшаву билет обойдется в 475 гривен (17,5 долл.), в Краков - 348 гривен (12,8 долларов). Из Киева в Варшаву также ездит поезд, но стоимость билета 2250 гривен (83,3 доллара), в Перемышль - 406-575 гривен (15-21 долл.). Можно на самолете слетать в Варшаву на Wizzair за 549- 759 грн (20-28 долларов).

Шесть дней в хостеле в центре польской столицы обойдутся в 950 гривен или 35 долларов, пообедать в недорогом ресторане - 145 гривен (5,3 доллара). Заказать бигмак, картошку и колу в "Макдональдсе" - 121 гривны (4,5 доллара). Проезд в метро - 23 гривны (0,85 доллара). Посетить Музей Фредерика Шопена - 148 гривен или 5,5 доллара.

Самостоятельно доехать до Варшавы можно за 17,5 долларов.

В Чехии и Венгрии цены примерно такие же. Автобусными турами можно проехать несколько европейских стран. Например, стоимость экскурсионного тура через Польшу, Чехию, Германию, Францию стартует от 4347 гривен (161 долларов) и длиться шесть дней.

"Я ездил автобусным туром через Львов, Будапешт, Пизу, Рим и Венецию. Это не дорого где-то 170 евро, но трудно физически. Дорога тяжелая из-за постоянного движения в автобусе, а потом на ногах и привязанности к группе - нас было 20 человек. Только вечером у нас появлялась свобода друг от друга. Ночевали мы в дешевых отелях, хорошо, что было, где принять душ", - делится львовянин Егор Вакуленко.

Из Польши самостоятельно можно слетать на лоукосте в другие страны, например, в Лондон и Рим перелет в одну сторону стоит - 22 доллара, в Осло - 16 долларов, Стокгольм - 9-10 долларов. Если планировать поездку через Польшу, стоит заказывать билеты минимум за три месяца до вылета.

Так, на 1-2 дня можно съездить в Рим. Добираться лучше через Варшаву. Самые дешевые билеты в Рим и обратно обойдется в 2200 гривен или 79 долларов (Львов-Варшава-Рим). Проживание в хостеле за ночь 195 гривен или 7 долларов. Пообедать в недорогом ресторане - 460 гривен (17 долларов), бигмак, картошка и кола в "Макдональдсе" - 216 гривен (8 долларов), проезд в общественном транспорте - 45 гривен (1,7 долл.). Посетить Колизей - 350 гривен или 13 долларов. Грузия

Дешево добраться сложно, поскольку из Украины в Грузию не летают лоукостеры. Иногда Международные авиалинии Украины проводят акции и билет из Киева до Тбилиси можно купить за 1290 гривен или 48 долларов в одну сторону. При этом из Варшавы до грузинского Кутаиси перелет стоит 594 гривны или 22 доллара.

Проживание в хостеле в центре Тбилиси обойдется в 487 гривен или 20 долларов за шесть ночей, пообедать в недорогом ресторане - 170 гривен (6,3 доллара), заказать бигмак, картошку и колу в "Макдональдсе" - 157 гривен (5,9 доллара), проезд в общественном транспорте - восемь гривен или 0,3 доллара, посещение серных бань Абанотубани - 480-500 гривен (18-30 долларов).

"В Тбилиси дорого. Вложиться в 5000 грн можно, но это сложно. Только перелет заберет половину суммы. Но если не тратиться, я думаю, можно на несколько дней слетать", - рассказывает путешественница Марина Белова.

На горнолыжные курорты в рамках тура в 200 долларов на человека не уложится, отмечает Виктория Лонская. Если в Турцию и Египет перелет дешевый за счет чартерных, то в Грузию можно добраться только регулярными рейсами. Что будет с ценами на отдых к лету

В начале лета на 200 долларов можно неделю отдыхать вдвоем в безвизовой Черногории. В Турции к лету отдых подорожает по сравнению с прошлым годом, поскольку на курорты вернутся россияне, которым в 2015 запретили ездить в Турцию, отмечает Виктория Лонская. Поэтому лучше бронировать туры на лето сейчас.

Из-за возвращения россиян на курорты Турции отели подымают цены.

"В Турции в этом сезоне цены выше, чем в прошлом году. Мы это уже сейчас видим даже по акциям раннего бронирования. Так из-за того, что с октября 2016 в Турцию начали летать россияне. Как в прошлом году за 200-25 долларов даже в начале лета отдохнуть в Турции не получиться. В этом сезоне от будет 1000 долларов и выше на двоих".

Египет пока будет оставаться дешевым, туда еще россиянам не разрешили ездить, отмечает Виктория Лонская: "Пока не возобновиться поток туристов из России цены в Египте будут низкими".

Как сэкономить в путешествии

Больше всего денег уходит на дорогу и жилье. На перелете можно сэкономить, покупая билеты на лоукостеры. Лучше следить за авиакомпаниями, которые летают из Польши или Венгрии, например, Ryanair и тот же WizzAir, они дешевле, чем из Украины. Билеты покупать выгодней в "низкий сезон", когда нет праздников и большого спроса на отдых за границей.

"Лучше покупать билеты на будние дни, а не выходные. С пятницы по воскресенье они дороже. Вторник считается лучшим днем для покупки авиабилета со скидкой. Покупать билет желательно за два-три месяца до вылета, так шансы сэкономить больше. Главное подписаться на рассылки горячих новостей всех сайтов-агрегаторов и авиакомпаний", - рассказывает путешественник и основатель проекта NUISIDIDOMA Максим Заселян.

На жилье можно сэкономить, поселяясь в хостелы, а еще лучше зарегистрироваться на сайте Сouchsurfing, где можно найти человека, который бесплатно поселит у себя, но взамен нужно быть готовым самому принять путешественника.

"200 долларов для путешествия, целью которого является ощущения и эмоции, а не vip-deluxe-fashion-кровать в пятизвездочном отеле, очень даже достаточно. Есть миллион способ экономии: акционные рейсы у лоукостов, дешевые хостелы и каучсерфинг, дешевые супермаркеты и рынки в городах, автостоп, работы на фермах и по программам обмена и так далее. При большом желании влезешь в любой бюджет", - уверен Максим Заселян.

Измаил вечерний

http://izmailvechernii.com.ua