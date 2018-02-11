Где отпраздновать Маслницу в Киеве

17 и 18 февраля на территории Певческого поля состоится масштабное празднование Масленицы.

Сказочное настроение будут создавать украшены склоны парка, праздничный концерт, традиционные обряды и разнообразные развлекательные локации для взрослых и детей, пишет "Наш Киев".

В программе празднования: обряд сжигания соломенной бабы; первый фестиваль цветных блинов, полакомиться которыми смогут все желающие; масштабный рыцарский турнир по историческому фехтованию; современный сферический кинотеатр с экраном на 360 градусов; праздничный концерт.

На сцене выступят такие артисты, как KISHE, Мята, Виталий Козловский, BRO (Borisenko Brothers), SONYA KAY, TARABAROVA, Оля Цибульская, OLEYNIK, Адриана, BIG BOSS и другие. А также современные фольклорные коллективы с тематическими номерами.

Также для гостей будут работать зона детских развлечений, крупнейшие в Киеве тюбинг-горки, живой уголок, аллея мастеров и хендмейд.

На празднике будут фотозоны и артобъекты, тематические конкурсы и квесты, гастрозабавы, скульптуры из сена.

Стоимость входного билета: на 17 февраля - 50 грн (взрослый) и 25 грн (детский), на 18 февраля - 70 грн (взрослый) и 35 грн (детский).

В последнюю неделю перед Великим постом устраивали народные гуляния, на которых пекли блины, поэтому праздник называют Масленицей. Некоторые народоведы утверждают, что это не украинский праздник, а заимствовано у русских и белорусов. Другие ссылаются на древнеславянские корни Масленицы и отмечают, что она зародилась во времена Киевской Руси.