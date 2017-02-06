Где вы живете? 8 рейтингов, которые откроют глаза на Украину

Факты ICTV выяснили, наблюдается ли прогресс Украины в ключевых международных рейтингах и как показатели влияют на экономику страны.

“Зрада” или “перемога”

В последнее время в отечественных СМИ набирает популярность практика ссылаться на различные международные рейтинги, сравнивая успехи/неудачи Украины с другими государствами.

При этом, как правило, указывается только место Украины в рейтинге и ближайшие соседи по нему.

Для усиления эффекта часто выбирают африканские страны, чтобы показать, как в Украине, мол, все плохо, а также непременно вспоминают о позиции России, в зависимости от того подают журналисты информацию как “зраду” или “перемогу”.

В то же время, мало внимания уделяется методологии исследования: а что собственно означают те циферки и место в том или ином рейтинге; как движение вверх или вниз по ступеням рейтинга может повлиять, скажем, на экономику или инвестиционную привлекательность страны.

Украина – это государство, в котором проживают образованные люди. Это страна с высоким уровнем смертности, коррупции, в которой трудно развиваться бизнесу.

Тенденция: Украина постепенно улучшает свои позиции в рейтингах, но потом случается кризис и мы снова опускаємось на несколько ступеней назад.

Профайл УкраиныВажность рейтингов

Рейтинги формируют имидж страны на международной арене.

Например, авторитетные рейтинги в области экономики (Doing Business, Global Competitiveness, Index of Economic Freedom) влияют на оценку инвестиционной привлекательности страны.

Однако анализируя позиции страны в рейтингах, мы должны помнить о следующем:

Первое , рейтинги составляются на основе сравнения с другими странами. Если Украина потеряла позиции, это совсем не означает, что дела пошли хуже, просто другие государства, по сравнению с Украиной, сделали более весомый прогресс за определенный промежуток времени. Поэтому внимание следует обращать не на место государства, а на его показатели (например, % выполнения).

, рейтинги составляются на основе сравнения с другими странами. Если Украина потеряла позиции, это совсем не означает, что дела пошли хуже, просто другие государства, по сравнению с Украиной, сделали более весомый прогресс за определенный промежуток времени. Поэтому внимание следует обращать не на место государства, а на его (например, % выполнения). Второе , при составлении рейтингов (например, Doing Business или Transparency International) учитывают оценку экспертов, а следовательно, данные несут субъективный характер.

, при составлении рейтингов (например, Doing Business или Transparency International) учитывают оценку экспертов, а следовательно, данные несут субъективный характер. Третье, у каждого рейтинга есть свои методологические ограничения.

Рейтинг: Dong Business (Индекс легкости ведения бизнеса)

(Индекс легкости ведения бизнеса) Сфера: Экономика

Организатор: Всемирный Банк

Место Украины (2017): 80 (из 190).

(из 190). Динамика (2016): +1 позиция.

Выполнение условий: 63,90% (+1,13%).

(+1,13%). Топ-10 стран: Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция, Республика Македония.

Украина – предпоследняя в Европе (опережает только Боснию и Герцеговину).

Соседи Украины: Польша – 24, Белоруссия – 37, Россия – 40.

Замыкают рейтинг: Сомали, Эритрея, Ливия, Венесуэла, Южный Судан.

Бизнес в Украине становится вести легче

За последние годы Украина сделала весомый шаг вперед в легкости ведения бизнеса:

Год Место Украины Показатель 2017 80 63,90% 2016 81 62,77% 2015 96 61,83% 2014 112 58,14% 2013 137 48,87% 2012 152 44,35%

Методология: суммарная оценка по 10 критериям. Каждый индикатор имеет равный вес. Далее приведены результаты Украины по 10 критериям оценки по состоянию на 2017 год:

Где вы живете? 8 рейтингов, которые откроют глаза на Украину / 1 фотография

Каждый из 10 критериев содержит собственные показатели, например:

Критерий 1: Легкость открытия бизнеса

Место Украины: 20

Выполнение условий: 94,40%

Количество процедур – 4

Время (дни): 5

Минимальный капитал (обязательная сумма в банке перед открытием дела): 0

Критерий 2: Получение разрешения на строительство

Место Украины: 140

Выполнение условий: 61,42%

Процедуры (количество): 10

Срок (дни): 67

Индекс качества контроля строительства (от 0-15): 8.

Рейтинг: Index of Economic Freedom (Индекс экономической свободы)

(Индекс экономической свободы) Сфера: Экономика

Организатор: Wall Street Journal , Heritage Foundation

, Место Украины (2016): 162 (из 178).

(из 178). Показатель: 46,8% (из 100%).

(из 100%). Методология: 10 индексов, которые оцениваются от 0 до 100. Затем государства ранжируют на 5 категорий: 1) свободные (от 80 до 100), в основном свободные (70-79), умеренно свободные (60-69), несвободные (50-59), деспотические (0-49).

Украина – в последней группе, куда входят 24 государства. Единственными европейскими странами в группе “деспотий” в сфере экономики являются Беларусь (48,8%) и Украина.

Критерии: свобода бизнеса, торговли, налоговая свобода, прозрачность государственных расходов, свобода инвестиций, финансовая свобода, защита прав собственности, свобода от коррупции.

Топ-5: Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия.

Соседи Украины: Польша – 39 (69,3%), Словакия – 56 (66,6%), Венгрия – 58 (66%), Румыния – 61 (65,6%), Россия – 153 (50,6%).

Украина – главная “деспотия” Европы

Рейтинг: Human Capital Report (Индекс человеческого развития)

(Индекс человеческого развития) Сфера: Общество

Организатор: Всемирный экономический форум

Место Украины (2016): 26 (130).

(130). Динамика: +5

Критерии: 1) уровень грамотности населения (в Украине – один из самых высоких в мире); 2) занятость населения; 3) ожидаемая продолжительность жизни; 4) уровень жизни.

Топ-5: Финляндия, Норвегия, Швейцария, Япония, Швеция.

Соседи Украины: Россия – 28, Польша – 30, Румыния – 38, Словакия -40, Молдова – 63,

Аутсайдеры: Мали, Нигерия, Чад, Йемен, Мавритания.

Потенциал украинцев – один из самых высоких в мире

Рейтинг: World Happiness Report (Индекс счастья)

(Индекс счастья) Сфера: Общество

Организатор: ООН

Место Украины (2016): 123 (из 157).

(из 157). Динамика: -12.

Критерии: уровень ВВП, продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, благосостояние семьи, гарантии занятости.

Топ-5: Дания, Швейцария, Исландии, Норвегии, Финляндия.

Соседи Украины: Молдова – 55, Россия – 56 место, Польша – 57, Беларусь – 61, Румыния – 71.

Самые несчастные: Бурунди, Сирия, Афганистан, Бенин.

Украинцы – одна из самых несчастных наций в мире…

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Рейтинг: Corruption Perceptions Index (Индекс восприятия коррупции).

(Индекс восприятия коррупции). Сфера: Общество.

Организатор: Transparency International

Место Украины (2016): 131 (из 176).

(из 176). Показатель: 29 (+2).

(+2). Динамика Украины: С каждым годом улучшаются показатели Украины, однако рост происходит только на 1-2 балла ежегодно.

Методология: уровень коррупции измеряют на основе опроса экспертов, предпринимателей, представителей неправительственных организаций. Страны ранжируют по 100-балльной системе.

Топ-5: Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария.

Соседи Украины: Польша – 29 (62 балла), Словакия – 54 (51 балл), Венгрия, Румыния – 57 (48 баллов), Беларусь – 79 (40 баллов), Россия – 131 (29 баллов).

Аутсайдеры: Йемен, Южный Судан, Сирия, Северная Корея, Сомали.

Медленная борьба с коррупцией

Рейтинг: Freedom in the world (Свобода в мире).

(Свобода в мире). Сфера: Общество.

Организатор: Freedom House

Место Украины: 105 (из 195)

(из 195) Оценка состояния свободы в Украине (2016): Частично свободная

Показатель: 61 (из 100).

(из 100). Критерии: демократия, права человека, гражданские и политические свободы, свобода СМИ.

Методология: 100-балльная система. Страны ранжируют на 3 группы: 1) “свободные” (71-100), “частично свободные” (38-70), “несвободные” (0-37).

Топ-5: Финляндия, Исландия, Норвегия, Сан-Марино, Швеция.

Соседи Украины: Польша – 33 (93 балла), Румыния – 61 (83 балла), Молдова – 106 (60 баллов), Россия – 167 (22 балла), Беларусь – 175 (17 баллов).

Аутсайдеры: Эритрея, Северная Корея, Узбекистан, Сомали, Сирия.

Свобода в Украине: между “свободной” Европой и “несвободной” Россией

Рейтинг: The Global Gender Gap Index (Индекс гендерного равенства)

(Индекс гендерного равенства) Сфера: Общество

Организатор: Всемирный экономический форум

Место Украины: 69 (из 144).

(из 144). Показатель: 0,700 (от 0 до 1)

(от 0 до 1) Критерии: 1) карьерные возможности, участие в экономическом процессе; 2) доступ к образованию; 3) доступ к здравоохранению; 4) политическое участие.

Согласно данным рейтинга, в Украине высокие результаты по показателю “доступ женщин к образованию” (максимально) и “здравоохранения” (0,979). Несколько сложнее украинским женщинам в карьерном плане – сохраняется различие в оплате труда между женщинами и мужчинами, а также низкий процент женщин на топ позициях в компаниях. Наибольшую дискриминацию украинские женщины чувствуют в политическом процессе – крайне низкий показатель количества женщин в парламенте, исполнительных органах власти.

Топ-5: Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Руанда.

Соседи Украины: Беларусь – 30 (0,737), Польша – 38 (0,727), Россия – 75 (0,691), Румыния – 76 (0,69), Словакия – 94 (0,679), Венгрия – 101 (0,669).

Аутсайдеры: Чад, Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Йемен.

Рейтинг Global Peace Index (Индекс миролюбия)

(Индекс миролюбия) Организатор: Институт мира

Позиция Украины: 156 (из 163).

(из 163). Украина вошла в Топ-10 самых опасных стран мира: Сирия, Южный Судан, Ирак, Афганистан, Сомали, Йемен, Центральноафриканская Республика, Украина, Судан.

Методология: 23 критерии, среди которых внутренние (уровень насилия и преступности), внешние (отношения с соседними странами и уровень военных расходов).

Гендерное неравенство в Украине сохраняетсяУкраина – опасная страна