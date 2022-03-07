Генерал Павлюк тепер Герой України

Командувачу Об'єднаних сил Олександру Павлюку президент України присвоїв найвищу відзнаку нашої держави - Герой України.

Генерал-лейтенанта добре знають рівняни. З березня 2017 до квітня 2020 року Олександр Павлюк працював командувачем військ Оперативного командування «Захід».

Депутатка Рівненської міської ради Галина Кульчинська так відгукнулась у Фейсбуці про відзнаку командувача Об'єднаних сил Україн:

- Він один з розробників військової стратегії стійкості і перемоги ЗСУ в сьогоднішній війні проти російської орди - справжній бойовий генерал, Командувач ООС України Олександр Павлюк. Згідно з указом Президента України Олександр Павлюк має найвищу відзнаку нашої держави - "Герой України". Щиро вітаємо, пане генерале! Пишаємося Вами! Дякуємо за українську весну 2022 року. Здоров'я, енергії і Божого захисту Вам! Разом з Вами вся Україна - разом до повної Перемоги.

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