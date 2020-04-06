Генплан Києва пропонує чотири рекреаційні зони: у яких районах

Проєкт генплану Києва пропонує сформувати гармонійні та скоординовані рекреаційні зони.

Про це повідомили в комунальній організації "Київгенплан", інформує пресслужба КМДА.

"Для збільшення рекреаційного потенціалу Києва, а також його туристичної привабливості, проєктом Генерального плану пропонується формування чотирьох рекреаційних зон і створення всіх умов для їх гармонійного та скоординованого функціонування", - йдеться у повідомленні.

Перелік рекреаційних зон із включеними у них об'єктами:

Дарницька:

- парки культури й відпочинку "Перемога", "Партизанська слава", буферні парки, лісопарки, рекреаційні ліси Броварської, Білодібровної, Дніпровської, Микільської та Дарницької зон масового відпочинку;

- лісопарки та комплекси закладів відпочинку Колпитської, Дарницької північної та Дарницької південної зон спеціалізованого відпочинку.

Конча-Заспівська:

- Голосіївський ПКіВ ім. М. Рильського, Національний комплекс "Експоцентр України", Музей народної архітектури та побуту;

- буферні парки й лісопарки зон масового відпочинку: Голосіївської, "Жуків острів", "Лиса гора", "Феофанія";

- лугопарки "Жуків острів", "Ольжин і Козачий острови";

- парки, лісопарки, луки та комплекси рекреаційних закладів курорту Конча- Заспа.

Пуща-Водицька:

- буферні парки, лісопарки та рекреаційні ліси Межигірської, Пуща- Водицької, Київської й Святошинської зон масового відпочинку;

- лісопарки та комплекси рекреаційних закладів Святошинської та Пуща- Водицької зон спеціалізованого відпочинку;

- парки вздовж р. Нивки;

- парки, лісопарки й комплекси рекреаційних закладів курорту "Пуща-Водиця".

Центральна - "Дніпровська перлина":

- парки культури та відпочинку: "Оболонь", "Троєщина", "Муромець", "Труханів острів", "Долобецький", "Гідропарк", "Прибережний" (Позняки- західні);

- парки: "Дубовий гай" із полями гольф клубу (урочище Оболонь), урочища Муромець, парк Моряків, "Аскольдова могила", "Слави", "Печерський", "Маріїнський", Наводницький, ботанічний сад НАН України, територія біля озера Малинівка, а також уздовж Русанівської протоки на вул. Микільсько- Слобідській;

- сквери на Дніпровській і Русанівській набережних;

- водно-спортивні центри "Троєщина" (затока Доманя), "Муромець", "Вигурівщина", "Оболонь";

- спортивний парк на о. Галерний;

- колективні сади "Русанівські" та "Осокорки-нижні сади" (прибережна частина).