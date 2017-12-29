Генпрокуратура обжаловала резонансный приговор Крысину

Генеральная прокуратура подала апелляцию на приговор суда в отношении условного срока для Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия во время Майдана

Об этом сообщает 28 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно ходатайству, приговор суда содержит неправильное применение уголовного закона, несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства.

Кроме того, считают в ГПУ, приговор обвиняемому в убийстве не соответствует тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости приговора.

Напомним, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева вынес приговор по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Юрия Крысина признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Прокуратура просила шесть лет лишения свободы.

Позже Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения и отпустил из СИЗО Олега Гебана и Сергея Костенко, также причастных к делу Веремия и подозреваемых в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля 2014 года возле Майдана.

25 декабря на Майдане Независимости в Киеве собрались порядка 200 участников акции с требованием справедливого приговора для руководителя "титушек" Юрия Крысина.