Генпрокурор Нью-Йорка подал в суд на Вайнштейна из-за секс-скандала

Генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал судебный иск против Харви и Боба Вайнштейна, а также против их компании The Weinstein Company

В частности, генпрокурор обвиняет руководство компании в неспособности уберечь сотрудников от домогательств со стороны Харви Вайнштейна, передает "ДС" со ссылкой на Reuters.

Эрик Шнайдерман считает, что жертвы продюсера должны получить компенсации.

Как известно, голливудский продюсер Харви Вайнштейн был уволен из всех компаний, в которых работал и с которыми имел сотрудничество, после публикации в начале октября большого расследования о том, как он в течение 30 лет приставал к актрисам и предлагал им секс в обмен на продвижение в карьере.