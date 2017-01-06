Генштаб объявил мобилизацию офицеров запаса

Офицеры запаса, те, кто закончил военные кафедры ВУЗов, будут призваны в ряды ВСУ в этом году.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет InfoResist.

"Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч", - сообщил Андрусяк, информирует еizvestia.com.

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах. "Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах", - добавил полковник Генштаба.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о новой волне мобилизации. По его словам, вопрос мобилизации по-прежнему зависит от ситуации на Донбассе.

По материалам Власти

