Генштаб відмовився повідомити розмір зарплати головнокомандувача ЗСУ Залужного

Генеральний штаб Збройних сил відмовився надати інформацію про те, яку зарплату отримав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за останній місяць 2021 року.

Про це свідчить відповідь Генштабу на запит Українських Новин.

Агентство запросило інформацію про те, яку заробітну плату отримав Залужний за грудень, а також чи отримував матеріальну допомогу.

Крім того, видання запитувало розмір премії та надбавок та розмір його окладу.

"За результатами узагальнення інформації та в межах компетенції повідомляємо, що на виконання Закону "Про запобігання корупції" доходи посадових осіб будуть розміщені у щорічній декларації у встановлені законодавством терміни", - зазначив Генштаб у своїй відповіді.

Причину відмови надати таку інформацію відомство не уточнює.

Як повідомляли Українськi Новини, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив своїм радником ексглаву "Правого сектору" Дмитра Яроша.

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