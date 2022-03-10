Генштаб ЗСУ озвучив втрати РФ в Україні на 15 день війни

На 15-й день війни РФ проти України, російські загарбники втратили більше 12 тисячі солдатів, понад 1,1 тисячу ББМ, сотні танків та арт систем, а також 130 одиниць авіації.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали: особового складу - понад 12 000 осіб, танків - 335 од, бойових броньованих машин - 1105 од, артилерійських систем - 123 од, РСЗВ - 56 од, засоби ППО - 29 од, літаків - 49 од, гелікоптерів - 81 од, автомобільної техніки - 526 од, кораблі /катери - 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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