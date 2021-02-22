Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати на Донбасі

Терористи обстріляли із гранатометів позиції українських військ у зоні проведення ООС на Донбасі в районі шахти Бутівка. Один солдат загинув, ще один поранений.

Про це повідомив начальник Генштабу Руслан Хомчак під час прес-конференції, передає НВ. "У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів з протитанкового гранатомета противником на спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", - сказав Хомчак.

Раніше Хомчак повідомляв, що 20 лютого окупанти біля Горлівки відкрили вогонь по власним позиціям у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу загинув один російський найманець та є поранені.

Зазначимо, що 20 лютого, російсько-терористичні війська 7 разів обстріляли позиції українських військових, а також житлові будинки цивільного населення, лінію електромереж і газопровід. За матеріалами UA.NEWS