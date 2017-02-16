Германия и Италия выделили почти 4 миллиона евро для беженцев из Донбасса

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН правительства Германии и Италии в 20017 году выделяют для переселенцев из Донбасса почти 4 млн евро. Об этом говорится в сообщении представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Украине, передает Европейская правда.

"Всемирная продовольственная программа (ВПП), крупнейшая организация, которая борется с голодом, в течение 2017 года продолжит предоставление продовольственной помощи 220 тыс. людей, которые пострадали в результате конфликта на востоке Украины, постепенно поддерживая деятельность в отношении раннего восстановления", - сказано в сообщении.

Также в 2017 году ВПП продолжит обеспечивать продовольственными наборами 70 тыс. наименее защищенных жителей, потребности которых являются крупнейшими.

Отмечается, что Германия и Италия предоставили ВПП в Украине 3 млн евро ($3,2 млн) и 0,7 млн евро ($0,8 млн) соответственно.

Также в организации считают, что ВПП срочно необходимо более $30 млн, чтобы обеспечить людей на востоке Украины, которые пострадали в результате конфликта, необходимой продовольственной помощи до декабря 2017 года.

Напомним, с ноября 2014 года ВПП в Украине оказывает помощь внутренне перемещенным лицам, людям, которые возвращаются на места своего постоянного проживания, а также жителям восточной Украины, через предоставление им продуктовых наборов, рассчитанных на покрытие продовольственных нужд в течение месяца, а также ваучеров и денежных переводов на покупку продуктов питания. Сейчас такую помощь получили уже около 850 тыс. человек.