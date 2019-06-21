Гибель Тымчука: в прокуратуре сообщили новые подробности дела

Версия о самоубийстве народного депутата Дмитрия Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий, но эта версия не окончательная

Об этом УНН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "ДС".

"Окончательная версия о причинах и обстоятельствах гибели Дмитрия Тымчука будет озвучена после проведения всех следственных действий и получения результатов экспертиз, однако на сегодня самоубийство является приоритетной версией. К таким выводам следствие пришло учитывая результаты осмотра места происшествия, комплексного исследования тела погибшего и показов близких к Дмитрию Тымчука лиц, предоставивших информацию о последних неделях его жизни", - сообщила Максимец.

По ее словам, во время осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, в том числе пистолет, магазин с патронами и гильза. Также взяты смывы с рук, одежды, частей тела погибшего и женщины, которая находилась в квартире и является свидетелем, на предмет выявления следов пороховых газов.

"Зафиксировано положение тела, положение пистолета, а экспертами проанализированы направление раневого канала, входное и выходное отверстие раны, локализация кровяных брызг и тому подобное. Учитывая результаты первоочередных следственных действий наиболее вероятной версией является самоубийство. Однако до получения результатов предназначенных экспертиз и проведения всех следственных действий, следствие не исключает и другие", - пояснила пресс-секретарь.

Напомним, днем 19 июня стало известно о гибели народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По предварительной версии следствия, Тымчук застрелился во время чистки наградного пистолета.

В то же время полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.