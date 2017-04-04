Глава Чечни Кадыров подписал закон, разрешающий школьницам носить хиджаб

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал принятые парламентом изменения в законе «Об образовании в Чеченской Республике», в соответствии с которым школы вправе устанавливать требования к одежде учеников, передает ТАСС.

В соответствии с законом, обучающиеся имеют право на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц.

«Соответствующий локальный нормативный акт образовательной организацией принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей и представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии), способствующего соблюдению прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет единой позиции по вопросу о возможности ношения хиджабов в российских школах.