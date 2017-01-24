Глава Генштаба отжался на камеру 22 раза и бросил вызов главе СБУ (видео)

Глава Генштаба, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко присоединился к акции #Pushupchallenge в поддержку ветеранов, участников и героев АТО. И отжался от пола в своем кабинете 22 раза. Видео успешно выполненной эстафеты он разместил на странице в Facebook.

Отметим, что Муженко получил вызов от майора Нацполиции Евгения Крюкова

Видео: facebook.com/v.muzhenko

После выполненного задания Муженко передал эстафету главе СБУ Василию Грицаку.

"Я думаю, что меня поддержат офицеры Генерального штаба. И я буду не один от Генштаба. А вызов передаем Службе безопасности Украины. В частности, Василию Сергеевичу Грицаку", - отметил Муженко.

По правилам акции, человек, принявший вызов, должен повторять отжимания в течение 22 дней.

Как сообщала "Страна", акция #Pushupchallenge возникла в США: там решили привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. По статистике, ежедневно 22 из них накладывают на себя руки. В Украине акцию инициировал блогер Алексей Мочанов. Он привлек к #Pushupchallenge своих друзей и бойцов - они должны отжаться 22 раза.