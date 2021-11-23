Глава Мінцифри пояснив, чому ІТ-фахівці критикують Дія. City

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в ІТ-спільноті існують неправдиві міфи щодо правового і податкового режиму «Дія.City».

Один із найпопулярніших, що бізнес буде залежати від Мінцифри, як регулятора.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю каналу «Дом»:

«Це популярні міфи про “Дія.City”, бо немає регулятора, який якось регулює IT-сферу. “Дія.City” — це податкова система, як ФОП, тільки ще одна»

Ще одним міфом є те, що Дія.City нібито замінить систему ФОПів у ІТ-галузі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

«Що дуже важливо, “Дія.City” — це не заміна ФОП, це ще одна система. Тобто всі, хто хочуть, можуть залишитися так, як вони працюють сьогодні. А ті, хто хоче капіталізувати свою компанію, залучити інвестиції, коштуватиме понад мільярд доларів, створити велике майбутнє — вони можуть вступати в “Дія.City” і розвивати свої компанії там»

Федоров наголосив, що неоднозначне сприйняття Дія.City є у рядових фахівців, а не власників ІТ-бізнесу, адже 95% останніх вважають цей проект гарною можливістю. До того ж, Дія. City підтримується венчурними фондами по усьому світу, яким презентували проект, вони кажуть, що це полегшить інвестиції в Україну та дозволить отримати більший результат.

Thursday September 9th, 2021

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

«Якщо ми говоримо про фахівців, то вони не займаються підбором людей, вони не шукають фінансування для розвитку компаній, вони виконують свою функцію та отримують за це гроші. “Дія.City” — це можливість саме для власників, для менеджменту правильно розвивати свою компанію, щоб розвиватися ще швидше».

https://processer.media