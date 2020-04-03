Глава МОЗ: Для посилення карантину буде обмежено час перебування на вулицях

Уряд планує обмежити час для перебування людей на вулиці в межах посилення карантину. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Право на владу" на каналі "1+1", повідомляє НВ.

За словами міністра, незабаром буде оприлюднене відповідне рішення Кабміну.

"Дійсно, я вважаю за необхідне, для того, щоб в нас не було італійського або іспанського сценарію, нам потрібно посилити карантин. Іншого шляху просто не існує... Вони [карантинні заходи] будуть полягати в тому, що буде обмежене пересування людей щодо часу перебування на вулиці", - заявив Степанов.

Також уряд затвердить обов'язковий масковий режим.

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