Глава МОЗ не виключає зростання кількості хворих на COVID-19 після новорічних свят

В Україні п'ятий тиждень зменшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 і зростає кількість видужалих, однак є ймовірність зростання кількості хворих після новорічних свят, зазначив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського у понеділок.

Як повідомляється на сайті глави держави, міністр також відзначив зменшення захворюваності на пневмонію в країні в останні тижні, проте найближчим часом очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні на госпіталізації перебувають 22 тис. 802 хворих на COVID-19, а п'ять тижнів тому їх було приблизно 28-29 тис. При цьому урядовці доповіли, що на сьогодні в Україні обладнано 50 тис. 409 ліжко-місць у лікарнях із підключенням кисню, наразі вільні майже 35 тис. із них. Загалом у країні виділено майже 66 тис. ліжко- місць для хворих із коронавірусом.

Зеленський, у свою чергу, дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.