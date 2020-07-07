Глава МОЗ розповів про готовність України до другої хвилі COVID-19

Станом на 7 липня всі лабораторні центри країни забезпечені місячним запасом тестів при повному завантажені.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 липня, відповідаючи на запитання про те, наскільки Україна забезпечена ПЛР- та ІФА-тестами на випадок другої хвилі епідемії коронавірусу.

"Рівень забезпеченості нашої країни до другої хвилі епідемії, і це стосується не тільки про лабораторні центри або наявність тест-систем, а й про готовність наших лікарень, готовність наших лікарів до таких викликів, його навіть не можна порівняти з тим, що в нас було на початку березня", - зазначив міністр.

Він запевняє, що у МОЗ зараз активно готуються до другої хвилі епідемії.

"На сьогодні всі лабораторні центри забезпечені місячним запасом тестів при повному завантажені. Це той рівень, який ми тримаємо. Ми чітко знаємо, що якщо десь виникає проблема, то ми дуже швидко доставляємо тест-системи, щоб це жодним чином не вплинуло на наших громадян", - сказав Степанов.

Нагадаємо, з початку епідемії коронавірус в Україні підтвердили у 49 607 людей, з них 22 193 пацієнти одужали, а 1 283 - померли від ускладнень. Наразі лікуються 26 621 пацієнт.

Громадське телебачення

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