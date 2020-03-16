Глава МОЗ завтра подпишет указ о переносе плановых операций для перепрофилирования больниц, - Ляшко

В понедельник, 16 марта, министр здравоохранения Илья Емец должен подписать указ, который обяжет учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок для того, чтобы освободить больницы и быть готовыми для оказания помощи больным на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель Министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Мы понимаем, что наша главная задача сейчас - это уменьшить негативные последствия, которые могут быть, когда будет вспышка болезни на территории Украины. Поэтому мы интенсивно готовим учреждения здравоохранения, продолжаем готовить, перепрофилировать для того, чтобы система здравоохранения смогла принять количество больных в случае массового поступления. Мы определили госпитальные базы для первого приема больных. Мы сейчас активно работаем для того, чтобы перепрофилировались койкоместа и уже завтра министр здравоохранения подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок, для того, чтобы мы все же освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для оказания помощи", - заявил Ляшко.

Ляшко заявил, что министерство предпринимает превентивные меры для того, чтобы исключить возможность распространения болезни на территории Украины, поскольку в ЕС количество больных растет.

"Поэтому все, что мы делаем сейчас и предлагаем сделать на территории Украины, делается с целью профилактики, чтобы не допустить ситуации, которая происходит в странах ЕС", - пояснил Ляшко.