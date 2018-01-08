Глава Нацполиции прокомментировал расследование убийства Ноздровской

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что расследование дела об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской продвигается только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции "без всякой поддержки общественности".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Аброськин сообщил, что 7 января вечером в Вышгородском отделе полиции был подведен итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства Ирины Ноздровской.

Аброськин сообщает об отсутствии свидетелей по делу НоздровскойЧитать полностью

"Это дерзкое преступление должно быть раскрыто и лицо, совершившее его, должно предстать перед судом. Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы", - написал Аброськин.

Он также поблагодарил своих подчиненных, которые, по его словам, делают все для установления и задержания лица, совершившего это преступление, "несмотря на праздники, свободное время и личную жизнь".

1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийстубийствово) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области. В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль глава НПУ Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков. По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

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