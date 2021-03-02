Глава Нацслужби здоров'я вакцинувався від коронавірусу

У вівторок, 2 березня, голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський зробив перше щеплення від коронавірусу. Його вакцинували невикористаною дозою вакцини CoviShield.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ у Facebook.

За його словами, у Київській міській клінічній лікарні No 1 сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від коронавірусу.

"Хочу сказати, що я вакцинуюся залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди", - заявив він.

За словами Віленського у флаконі міститься 10 доз вакцини і якщо залишаються невикористані, то їх утилізують.

"Тому є сенс записатися в чергу на вакцинацію, навіть якщо ви не входите в ті групи населення, які будуть вакцинувати в першу, другу чи третю чергу", - додав він.

Вакцинація від COVID-19 очільника НСЗУ Андрея Віленського

Очільник НСЗУ Андрій Віленський вакцинувався від COVID-19 у рамках публічної кампанії з вакцинації.

"Ми зараз знаходимося у Київській міській клінічній лікарні No1 Тут сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від COVID-19. Зараз я також планую отримати вакцину у рамках публічної кампанії з вакцинації. Це вакцина - AstraZeneca (CoviShield) - вона офіційно зареєстрована в Україні, має доведену ефективність і дозволена для екстреного використання в світі та в Україні. Хочу на власному прикладі показати, що вакцинуватися - це безпечно. І закликаю не боятися та записатися у чергу на вакцинацію від COVID-19. Ефект від вакцинації завжди вищий ніж ризики. А від темпів вакцинації у нашій країні залежить здоров'я і життя наших громадян, а також те, скільки грошей з бюджету держава витратить на подолання пандемії. Хочу сказати, що я вакцинуюся залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди. У флаконі міститься 10 доз вакцини, якщо залишаються невикористані, їх утилізують. Тому є сенс записатися у чергу на вакцинацію навіть якщо ви не входите у ті групи населення, яких вакцинуватимуть у першу, другу чи третю чергу". Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Tuesday, March 2, 2021

Першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, сьогодні щеплення від коронавірусу отримав президент Володимир Зеленський. Його вакцинували від COVID-19 на Донбасі.

Також 2 березня перше щеплення від коронавірусу отримав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.