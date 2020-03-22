Глава ОП Емак потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн. на приобретение автомобиля "Мерседес"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.

В общей сложности, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.

Как сообщалось, согласно поданной 14 февраля декларации, Ермак в 2019 году получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности, по основному месту работы в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія", где является директором.

Глава ОП хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс. У него размещено 26 тыс. 803 грн в "ОТП Банке". Он одолжил в прошлом году 1 млн 380 тыс. 660 грн принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп", которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 млн 334 тыс. 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 1 млн 262,5 тыс. грн.

С 2005 года Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м, стоимость которой на момент приобретения составляла 3 млн 535 тыс грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

В 2019 году ему принадлежали доли в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія", нескольких компаниях, которые занимаются распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ, фармацевтикой, производством и оптовой торговлей компьютерами и периферийным оборудованием.