Глава ВОЗ: Смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уровень смертности от нового коронавируса превышает уровень смертности от сезонного гриппа.

Об этом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter.

"На глобальном уровне около 3,4% заболевших Covid-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа преимущественно умирает менее 1% инфицированных", - заявил глава ВОЗ. Водителей и кондукторов общественного транспорта в Черновцах обяжут носить маски

Кроме этого, он подчеркнул, что сейчас вакцины или специальных лекарств против коронавируса нет. Однако, по его словам, на сегодняшний день разрабатывается более 20 вакцин.

Как сообщалось ранее, по последним данным, число людей, зараженных коронавирусом, в мире на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3 117 человек. Выздоровели после заболевания по всему миру - 48 017 человек. Коронавирус вредит деятельности магазинов электроники

По информации Минздрава, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавируса Covid-19 - в Черновцах.