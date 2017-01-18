Главарь "ДНР" назвал предателями сбежавших в Крым и купивших там недвижимость

В разгар боев в 2014 году в миллионном Донецке оставалось чуть больше 200 тыс человек

Жители Донбасса, скупавшие в разгар боевых действий на Юго-Востоке Украины недвижимость в Ялте, являются предателями, а не беженцами. Об этом 17 января журналистам в Крыму заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, - сообщают "Новости Крыма", информирует еizvestia.com.

"По нашим данным, Республика Крым приняла из ДНР около 12 тыс человек - тех людей, которых мы можем смело назвать беженцами. Я прекрасно понимаю, что на самом деле (в Крыму) десятки тысяч сидящих здесь у вас людей, которые сбежали. Но мы не считаем их нашими беженцами", - сказал Захарченко.

"Мне дико было узнать, что в 2014-2015 годах вся Ялта была выкуплена беженцами с Донбасса. Это предатели", - заявил Захарченко.

Он также признал, что в разгар боев в 2014 году в миллионном Донецке оставалось чуть больше 200 тыс человек. Однако, по словам Захарченко, на данный момент около 93-95% населения Донецка же вернулось.

Как сообщалось, накануне в Крым приехали главари так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" Захарченко и Плотницкий для участия в "мероприятиях Переяславской рады".

По материалам Остров

