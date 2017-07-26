Главарь "ДНР" Захарченко: Окончательного решения о создании "Малороссии" еще нет

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что окончательного решения о создании "Малороссии" еще нет. Об этом сообщает сепаратистское издание"ДАН".

"Окончательные решения еще не приняты, но, самое главное, дискуссия будет продолжена. Причем мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение. Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины", - заявил Захарченко.

По словам боевика, идея создания "нового государства" получила неоднозначные отклики. В частности, разнятся мнения относительно расположения столицы, государственной символики, а также состава, формата и места проведения легитимного учредительного собрания с представителями областей Украины.

Напомним, 18 июля главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" - "Малороссии". По его словам, "столицей" псевдообразования станет Донецк, а идею поддержали в "ЛНР" и "представители регионов Украины". Примечательно, что в так называемой "ЛНР" уже опровергли информацию о создании "Малороссии".

В Генштабе инициативу Захарченко назвали "больной фантазией российских марионеток".