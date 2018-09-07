Главарем "ДНР" стал Пушилин

В оккупированных районах Донецкой области 11 ноября пройдут выборы "ДНР".

Так называемая "генпрокуратура ДНР" поставила под сомнение полномочия Дмитрия Трапезникова, который 31 августа сменил убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

В заявлении этого органа оккупационной российской власти говорится, что Трапезников не был "первым заместителем" Захарченко, поэтому не имеет права принимать на себя обязанности "главы ДНР".

"Единственным легитимным органов власти ДНР является высший и единственный законодательный орган государственной власти - Народный совет ДНР", - цитирует заявление российское агентство ТАСС.

"Народный совет ДНР" возглавляет известный сепаратист Денис Пушилин, участвующий в том числе в переговорах в Минске.

Именно ему было предложено назначить "врио главы ДНР", сформировать другие органы и "создать условия для внеочередных выборов главы ДНР".

Обновление. Вскоре после этого после этого состоялось голосование, во время которого исполняющим обязанности "главы ДНР" был назначен Пушилин.

За решение проголосовали 90 боевиков, присутствующих на пленарном заседании "парламента ДНР".

Также было принято решение 11 ноября провести выборы.

Напомним, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Он возглавлял российскую оккупационную администрацию в Донецкой области с 2014 года.