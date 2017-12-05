Главную елку страны пока не пускают в столицу

Главную новогоднюю елку страны полиция не пускает в Киев. Об этом сообщили представители проекта Folk Ukraine, передает корреспондент УНН.

"Елку не пускают на улицы Киева из-за плотного трафика. Мы ждем разрешения от полиции, что б завести елку в Киев и перевезти на Софийскую площадь. Для нас самих это большая неожиданность",- сообщили в Folk Ukraine.

Как сообщал УНН, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев.

Напомним, елку должны были доставить в Киев в воскресенье 3 декабря, однако из-за снегопада на Западе Украины ее перевозку было отложено.