Главный мусульманин Крыма: невооруженное сопротивление нарушило все планы России на полуострове (Verkkouutiset.fi, Финляндия)

Намереваясь в феврале 2014 года осуществить захват Крыма, Россия была готова к двум практически противоположным сценариям.

Так говорит муфтий мусульманской общины Украины Саид Исмагилов. Журналисты издания Verkkouutiset встретились с Исмагиловым в столице Украины Киеве.

«По первому сценарию крымские татары должны были покориться оккупации. Они превращались в послушных подданных Кремля без собственной воли», — говорит председатель мусульманской общины.

По второму сценарию татары могли начать активное сопротивление против оккупантов. Его бы Россия жестко подавила, не исключалась и возможность кровопролития.

«Российские вооруженные силы были к этому полностью готовы. Методы были бы подобны тем, которые применялись в Чечне, где подавление сопротивления было основательно отрепетировано».

Саид Исмагилов ссылается главным образом на Вторую чеченскую войну, во время которой Россия, не колеблясь, применяла тяжелую артиллерию и проводила крупномасштабные воздушные бомбардировки против собственных граждан. Кроме десятков тысяч жизней участников боев, война унесла жизни более 20 тысяч мирных жителей.

«Но крымские татары выбрали самую неприятную, с точки зрения Кремля, стратегию. Они не были готовы покориться российской власти, но вместо вооруженной борьбы они выбрали путь ненасильственного сопротивления в духе Махатмы Ганди».

Российские власти, по словам Исмаилова, до сих пор не знают, как им вести себя в условиях пассивного протеста татар. Татары не признают правомочность российской оккупации и не соглашаются сотрудничать с российской администрацией, но ответить на это, применяя силу, трудно.

«Агрессоры совершили грех»

Татары являются коренными жителями Крыма, большая часть из них исповедует ислам. Из миллиона мусульман, проживающих на Украине, 450 тысяч до 2014 года жили в Крыму, и 250 тысяч — на территории Донбасса. Оккупация Крыма и война на Украине особенно сильно нарушили жизнь мусульманской части населения.

Участие в войне на востоке Украины мусульмане принимают — как в составе армии Украины, так и в рядах российских сепаратистов.

В том, что касается оправдания вооруженной борьбы, позиция муфтия Саида Исмагилова ясна. По его мнению в ее основе лежит религия.

«По словам пророка Мухаммеда защита жизни и достоинства является обязанностью мусульманина. Те, кто воюет на стороне Украины, защищают там свои дома и семьи», — говорит он.

«С другой стороны, те, кто пришли как агрессоры, совершают грех. Война началась, когда Россия напала на Украину».

Исмагилов рассказывает, что он бывает на фронте и оказывает духовную поддержку мусульманам, служащим в украинских войсках.

«В России существует традиция притеснения»

Родившийся в Донецке на территории, оккупированной сейчас пророссийскими сепаратистами, и получивший образование в Москве Исмагилов замечает большую разницу в отношении стран к мусульманскому населению.

«На Украине существует демократическое законодательство, которое гарантирует мусульманам свободу вероисповедания. Христиане и мусульмане проживали здесь бок о бок тысячу лет и терпимо относились друг к другу», — говорит он.

«В России же исламофобия — обыденное явление. Над людьми, не имеющими славянской наружности, издеваются и даже забивают насмерть».

Отсутствие веротерпимости, по его словам, проявляется и на государственном уровне. В отличие от Украины власти России по собственному произволу приказывают закрывать и разрушать мечети, деятельность мусульманских общин запрещается. Много мусульманской литературы находится под запретом.

Притеснение мусульман является в Крыму реальностью.

«Мусульмане подвергаются гонениям. Людей заключают в тюрьмы по сфабрикованным причинам. Мирные демонстрации расцениваются как экстремистские или террористические».

Крымские татары выглядят в глазах России особой угрозой, непосредственным врагом.

Люди пропадают

«Российские власти не переносят людей, которые противятся их воле. Поэтому руководителям крымских татар, которые находятся на Украине, запрещен въезд в Крым. Тех руководителей, которые еще находятся в Крыму, стремятся выгнать из Крыма, а самых активных — заключить на долгое время в тюрьму», — говорит Исмагилов.

«Люди пропадают, их мучают и убивают — особенно молодых людей. Россия оказывает давление, но сопротивление продолжается, и оккупации не покоряются».

В Донбассе положение мусульманского населения, по словам Исмагилова, стало лучше — по крайней мере, временно.

«Поскольку Россия отрицает свое участие в войне на Восточной Украине, она не может проводить в так называемых народных республиках такую же политику, как в Крыму. Мусульмане Донбасса могут свободно исповедовать свою религию. Многие, однако, лишились средств к существованию, потому что производственные линии заводов переведены в Россию», — говорит он.

«Мы, конечно, пытаемся помочь этим людям и их семьям, как только можем. В качестве муфтия я прилагаю все усилия, чтобы каждый мусульманин нашей страны мог любить и уважать свою родину Украину».

Хейкки Хакала