Главный психиатр Минобороны Украины попался на взятке

В Киеве сотрудники прокуратуры и СБУ задержали главного психиатра Министерства обороны Украины, который попался с поличным при получении взятки. Взятку в размере 52 тыс. гривень медик брал за справку о непригодности к воинской службе, сообщил в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Вместе с психиатром в звании подполковника задержали и его сообщника, майора, командира роты. Он попался при получении своей части взятки в размере 10 тыс. гривень.

"52 тыс. гривен за справку о невозможности прохождения военной службы! Именно столько, как выяснилось, потребовал от одного из военнослужащих начальник клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Минобороны Украины и одновременно главный психиатр Министерства обороны Украины, которого вчера "на горячем" задержали следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ", - написала пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Сейчас оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания, прокуратура будет настаивать на их аресте с возможностью выхода под залог. Подполковнику могут назначить залог в размере 1 млн гривень, майору - 120 тыс. гривень.