Главный санврач Ляшко сделал важное заявление о состоянии пассажиров рейса Милан-Киев

Главный санитарный врач Украины и зампредседателя Минздрава Виктор Ляшко заявил, что у пассажиров самолета из Милана в Киев измерили температуру тела с целью проверки на наличие коронавируса.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Я только что созвонился с представителями санитарно-карантинного подразделения. Они заверяют, что всем на борту самолета был проведен температурный скрининг", - заявил Ляшко.

Он также призвал граждан Украины объединиться, поскольку насупили "нелегкие времена". По его словам, особенно тяжело эпидемиологам, которые круглые сутки проверяют пассажиров самолетов.

Позже в СМИ сообщили, что троих человек, которых доставили в больницу с борта самолета, прибывшего из Италии в Украину, уже проверили на коронавирус.

Напомним, 12 марта медицинский эксперт Антон Гура сообщил в Facebook, что в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из итальянского города Милан, на борту которого находились потенциально зараженные коронавирусом. По его словам, у большого количества пассажиров был кашель и другие признаки ОРВИ.

По предположениям эксперта, люди могли принять жаропонижающие лекарства с целью получения возможности попасть на территорию Украины.

К своему посту он прикрепил видео с самолета.

World News

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