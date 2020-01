Глобальной эпидемии коронавируса нет - ВОЗ рекомендует проверки в аэропортах

Объявлять международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения еще слишком рано. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус по итогам двухдневных экстренных переговоров.

Известно, что эксперты до сих пор не нашли причины возникновения этого вируса. Пациенты, которые умерли в результате заражения вирусом, имели такие заболевания как гипертония, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, ослабляли иммунитет.

- Сегодня мы не объявляем международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Не нужно преувеличивать и паниковать. Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала мировой чрезвычайной ситуацией.

Мы рекомендуем детальную проверку в аэропортах как часть комплекса мероприятий по предостережение дальнейшего распространения вируса, - сказал Тедрос.

Также он поблагодарил правительство Китая за сотрудничество и за надлежащее реагирование на распространение коронавируса.

- На сегодняшнем заседании комитета стало ясно, что для того, чтобы продвинуться в этом вопросе, нам требуется больше информации. По этой причине я решил попросить экстренный комитет встретиться завтра, - добавил глава ВОЗ.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on new #coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/9bWEOJfLZK

- World Health Organization (WHO) (@WHO) 23 января 2020 г.