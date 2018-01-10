ГМС призвала не планировать поездки без загранпаспорта на руках

Государственная миграционная служба призывает украинцев не планировать зарубежные поездки без действующего загранпаспорта на руках.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной миграционной службы.

"На сегодняшний день задержка в выдаче (паспортов. - Ред.) продолжается, поэтому миграционная служба в очередной раз обращается к гражданам с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, не обращаться к посредникам, которые обещают какие-либо конкретные сроки изготовления паспорта", - говорится в сообщении ведомства.

В январе запланирован запуск на полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации паспортов, сообщили в ГМС.

Это позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

Как сообщалось ранее, в очереди на печать в полиграфическом комбинате "Украина" накопились более 600 тысяч заявок на документы.