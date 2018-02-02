Годовщина смерти Скрябина: почему его никогда не забудут

2 февраля 2015 года в автокатастрофе погиб украинский музыкант - Кузьма Скрябин.

Ровно три года назад лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко попал в автомобильную катастрофу, когда возвращался из Кривого Рога после концерта. Возле села Лозоватка Криворожского района его Toyota Sequoia столкнулась с молоковозом ГАЗ-53. От полученных травм украинский певец погиб на месте.Кузьма Скрябин: музыка на всю жизнь

Скрябин начал заниматься музыкой с 8 класса, ходил в специализированную школу, играл на фортепиано. После поступления в ВУЗ понял, что музыка его смысл жизни, особенно нравился ему панк.

В конце 80-х Андрей Кузьменко и его друзья создали группу "Скрябин", с которой тесно связали свою жизнь.Лучшие песни Скрябина

Андрей Кузьменко: жизнь после смерти

После смерти Кузьмы его жена Светлана Бабийчук создала благотворительный фонд. Семья Кузьменко уже три года помогает детским дома, больницам, военным госпиталям, занимается волонтерской деятельностью и поддерживает украинских военных. А также фонд поддерживает в надлежащем состоянии мемориальные доски и памятники, посвященные Андрею Кузьменко.Кузьма Скрябин: самые сильные цитаты

Скрябин был прямолинеен, честен, откровенен, остер на язык и остроумен. Это отражалось как в его музыке, так и в социальной, а со временем, и гражданской позиции.

"Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг одни проблемы".

"Чем больше хочешь взять от жизни - тем меньше она хочет тебе дать".

"Я не знаю определения сопротивлений, сопротивление есть или его нет. Нужно сопротивляться, если тебя хотят слизать, стереть с твоей земли".

"Мой дом - единственное в мире место, где меня любят и ждут не зависимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не придам самых близких мне людей".

Если бы нынешний Кузьма увидел тогдашнего Кузьму, сказал бы: "Парень, сожми зубы. Через двадцать лет все будет - зашибись!".

"Самое главное - не срать тем, кто вокруг тебя".

"С нашей украинской душой мы часто пускаем людей в семью. Этого делать нельзя. И поэтому я создал такую дипломатическую линию, за которую чужим нельзя. Потому что никогда чужой не сможет без раздумий пожертвовать всем для тебя. Это может сделать только семья".