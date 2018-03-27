Голландия впервые обыграла Португалию за 27 лет

Сборная Голландии нанесла разгромное поражение Португалии со счетом 3:0 в товарищеском матче, который состоялся в швейцарской Женеве. В составе победителей отличились полузащитник "Лиона" Мемфис Депай, нападающий "Бешикташа" Райан Бабел и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Отметим, что в составе Португалии всю игру провел полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш. Также защитник "Зенита", ныне выступающий на правах аренды за "Фенербахче", Луиш Нету отыграл второй тайм. Голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес всю игру провел на скамейке запасных.

Голландия смогла обыграть Португалию впервые за 27 лет. Последний раз ей удавалось победить команду с Пиренейского полуострова 16 октября 1991 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы-1992 (1:0).

Португалия - Голландия - 0:3 (0:3)

Голы: Депай, 11 (0:1). Бабел, 32 (0:2). ван Дейк, 45+2 (0:3).

Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Жозе Фонти, Роланду (Нету, 46), Мариу Руй, Куарежма (Мартинш, 55), Фернандеш, Андре Гомеш (Гонсалу Гедеш, 46), Адриэн Силва (Андре Силва, 46), Б.Фернандеш (Жоау Мариу, 79), Криштиану Роналду (Жоау Моутинью, 68).

Голландия: Силлессен, Тете (Тил, 78), де Лигт (Фосу-Менса, 84), ван Дейк, Аке, Вилхена (де Фрай, 67), ван де Бек, Вайналдум (де Рон, 68), Преппер, Депай (Клайверт, 78), Бабел (Бергхейс, 84).

Предупреждения: Жоау Канселу, 44. Тете, 56. де Рон, 72.

Удаление: Жоау Канселу (Португалия), 61.

Судья: Бюке (Франция).

26 марта. Женева. Стадион Stade de Geneve.

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