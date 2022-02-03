Голова НБУ отримав 367 тис. гривень зарплати у січні

Голова Національного банку Кирило Шевченко задекларував 367,3 тис. гривень зарплати за січень.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Вказану суму він отримав 31 січня.

Таку суму він отримав за грудень.

При цьому 550 тис. гривень Кирило Шевченко отримав 30 листопада, у жовтні та вересні.

Ще місяцем раніше, 31 серпня, Шевченко одержав 466 838 гривень зарплати.

Перед призначенням на посаду голови НБУ Шевченка, серед іншого, задекларував 14,594 млн гривень зарплати в Укргазбанку в 2019 році і земельну ділянку, що належить дружині, в Феодосії (Крим).

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила головою Національного банку голову правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

Смолій був призначений на цю посаду 15 березня 2018 року.

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