Головний санітарний лікар Віктор Ляшко користується довірою 41% опитаних українців

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 24-24 квітня 2020 року, 68% часто слідкують за новинами про коронавірус, 19% роблять це інколи, 9% - рідко. 5% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку, жінки та бідніші опитані.



• 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується. Чим частіше люди слідкують за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.



• 61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими. За останні два тижні показники не змінилися, водночас, за місяць кількість респондентів, які вважають дії влади м’якими зменшилась майже вдвічі. Відносно частіше як жорсткі обмежувальні заходи оцінювали мешканці Сходу, чоловіки та молодші опитані та ті, хто менше, або ж взагалі не цікавиться новинами про коронавірус.



• Попри карантин, 29% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 23% – один раз на день. Водночас 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити. За останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день зросла з 19 до 29%. Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані. Водночас, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.



• 49% зазначили, що якість державних медичних послуг за останні два роки скоріше погіршилася. 33% вважають, що вона лишилася на такому ж рівні. Лише 12% побачили покращення. В динаміці за останній рік зросла кількість тих, хто фіксує погіршення в сфері медичних послуг (з 37% до 49%). Частіше про погіршення зазначали мешканці Півдня і Сходу, старші і бідніші опитані, а також жінки.



• 43% зазначили, що якість державних медичних послуг за останні 6 місяців лишилася на такому ж рівні. 33% вважають, що вона скоріше погіршилася. 11% – скоріше покращилася. В динаміці зменшилася кількість тих, хто давав позитивні оцінки якості медичних послуг за півроку.



• Серед керівників медичної галузі Головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку довіряють 41%, не довіряють 31% (19% не знають такого). Діючому Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють – 25%, не довіряють – 26% (38% не знають такого). Якщо говорити про екс-очільників Міністерства охорони здоров’я, то станом на сьогодні Уляні Супрун довіряють 19%, не довіряють – 63% (не знають – 13%), Іллі Ємцю довіряють – 16%, не довіряють – 33% (не знають – 41%), Зоряні Скалецькій довіряють 13%, не довіряють – 39% (не знають такої – 41%).



• Три чверті опитаних планують бути вдома на травневі вихідні. 17% мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% – провести час з друзями, чи знайомими, 1% – поїхати в подорож країною. Про бажання зайнятися домашнім господарством відносно частіше говорили мешканці Заходу та Центру, жителі сіл. Відвідати рідних та близьких більше хочуть молодші, чоловіки та більш забезпечені респонденти.





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Терміни проведення: 24-25 квітня 2020 року