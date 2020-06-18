Головний санлікар пояснив рекордне зростання кількості хворих на коронавірус в Україні

Рекордна кількість нових хворих на коронавірус COVID-19, яка фіксується в Україні кілька днів поспіль, пов'язана з відсутністю жорстких карантинних обмежень і нехтуванням українцями рекомендованих правил перебування в громадському транспорті та в місцях масового скупчення людей.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу", пише ТСН.

За словами Ляшка, коли в Україні почали реєструвати по 600 нових випадків COVID-19, це було спричинено проведенням тестувань, у містах-мільйонниках, де виникли черги на діагностику.

"Не можна робити жодних висновків, коли ми говоримо про один або два дні. Треба дивитись тренди щодо зростання або стабілізації процесу. Коли ми сьогодні бачимо 829 випадків, ми відмічаємо чіткий тренд до зростання", - пояснив Ляшко.

Головний санітарний лікар наголосив, що причина цій тенденції до збільшення хворих на коронавірус - пом'якшення карантину. Зокрема, громадяни не виконують встановлених обмежень у місцях, яким уряд дозволив запрацювати, але з умовою дотримання чітких правил.

"Збільшення тестування не має чіткої прогресії кореляції до збільшення кількості випадків. Це одномоментний процес, який показує, що в нас все ж таки пов'язано зростання з відсутністю жорстких карантинних обмежень. Питання можна розглянути з двох площин. Перше - це суб'єкти господарювання, яким ми пом'якшили карантин і дозволили відкриватись, є часто причиною того, що відбуваються порушення карантинних умов і обмежень. Зокрема, не створені умови. Міський і приміський транспорт - вимоги не дотримуються. Тому і відбувається такий ріст", - підсумував Ляшко.